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Kayserispor yarın topbaşı yapacak
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı ilk idmanla başlayacak.
KAYSERİ 27.06.2021, 19:07
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı ilk idmanla başlayacak.Süper Lig ekiplerinden Hes KabloKayserispor, yarın yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. 2020-2021 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı-kırmızılı takım, yarın Kadir Has Tesisleri’nde toplanacak. Kayseri temsilcisi, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de sürdürecek olan Sarı-Kırmızılıların ardından kamp programı belli olacak.