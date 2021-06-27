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Kayserispor yarın topbaşı yapacak

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı ilk idmanla başlayacak.

KAYSERİ 27.06.2021, 19:07
Kayserispor yarın topbaşı yapacak

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı ilk idmanla başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Hes KabloKayserispor, yarın yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. 2020-2021 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı-kırmızılı takım, yarın Kadir Has Tesisleri’nde toplanacak. Kayseri temsilcisi, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de sürdürecek olan Sarı-Kırmızılıların ardından kamp programı belli olacak.
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