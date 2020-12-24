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Kayserispor VAR kararlarından şikayetçi
Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz; Süper Lig’de geride kalan 13 haftada VAR tarafından verilen kararlardan şikayetçi.
KAYSERİ 24.12.2020, 10:38
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Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz; Süper Lig’de geride kalan 13 haftada VAR tarafından verilen kararlardan şikayetçi.
Süper Lig’in 13 haftalık bölümünü 2 galibiyet 4 beraberlik 7 mağlubiyet ile 10 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor’da hakem kararları ön plana çıktı. Video Hakem Sistemi (VAR)’nin de futbolun içerisine girmesi sonrasında hataların azalması beklenirken, tam tersinin yaşanıyor olmasından Kayserispor kulübü de mustarip. Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 13 haftanın 7’sinde oynadığı maçlarda VAR kararlarından şikayet etti. Kayserispor Kulübü Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de, yaptığı açıklamada VAR kararlarından şikayetçi olduklarını ifade etmiş ve adil bir yönetim beklediklerini dile getirmişti.Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında, deplasmanda oynadığı Alanyaspor, Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında VAR kararlarından memnun kalmamıştı.
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|21
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|20
|8. Trabzonspor
|14
|20
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|12
|19
|10. Göztepe
|14
|18
|11. Kasımpaşa
|13
|18
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|13
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|12
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|20. Denizlispor
|12
|9
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|13
|9
|Takımlar
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|1. Giresunspor
|15
|29
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|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
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|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|13
|21
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Athletic Bilbao
|15
|18
|10. Cádiz
|14
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|15
|15
|14. Levante
|14
|15
|15. Eibar
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
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