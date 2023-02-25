Kayserispor Vakfı Mütevelli Heyeti’nden KS Store’a Ziyaret

Kayserispor Gönülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti; görev dağılımını yaptıktan sonra ilk olarak vakfa bağlı KS Store’a ziyaret gerçekleşti.

Ziyarette; Başkan Abdullah Sezer, Başkan Yardımcısı Rifat Pehlivan, Sayman Emir Akpınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Kırılmaz KS Store da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.