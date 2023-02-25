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Kayserispor Vakfı Mütevelli Heyeti’nden KS Store’a Ziyaret
Kayserispor Gönülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti; görev dağılımını yaptıktan sonra ilk olarak vakfa bağlı KS Store’a ziyaret gerçekleşti.
KAYSERİ 25.02.2023, 17:13
Kayserispor Gönülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti; görev dağılımını yaptıktan sonra ilk olarak vakfa bağlı KS Store’a ziyaret gerçekleşti.
Ziyarette; Başkan Abdullah Sezer, Başkan Yardımcısı Rifat Pehlivan, Sayman Emir Akpınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Kırılmaz KS Store da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.