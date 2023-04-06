Kayserispor - Ümraniyespor maçını Zorbay Küçük yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Hangikredi Ümraniyespor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Zorbay Küçük yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kayseri’de Yukatel Kayserispor ile Hangikredi Ümraniyespor takımları karşı karşıya gelecek. Zorlu doksan dakikada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem olarak belirlenen Zorbay Küçük ile birlikte İlker Takpak ve Murat Temek de yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi de Alper Akarsu oldu.

10 Nisan Pazartesi günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Hangikredi Ümraniyespor maçı saat 16.00’da başlayacak.