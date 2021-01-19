Kayserispor, Uğur Demirok’u açıkladı

Hes Kablo Kayserispor, Uğur Demirok’u kadrosuna kattığı açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor geçtiğimiz hafta prensip anlaşmasına vardığı tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz Uğur Demirok ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Uğur Demirok’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

Yeni transfer Uğur Demirok, "Anadolu’nun güçlü ve başarılı kulübü olan Kayserispor’la yeni, başarılarla dolu bir serüven. Allah Mahcup etmesin inşallah" dedi.

Uğur Demirok, ligin 20.haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak.