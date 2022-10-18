Kayserispor, Türkiye Kupası’nda tur arayacak

Yukatel Kayserispor, Türkiye Kupası maçında Iğdır Futbol Kulübü’nü mağlup ederek üst tura çıkmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında Iğdır Futbol kulübü ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, rakibini mağlup ederek üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Galatasaray maçı sonrasında ara vermeden kupa maçı hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılar, bugünkü maçta rakibini 90 dakikada mağlup ederek üst tura yükselmenin planı içerisinde.

Teknik direktör Çağdaş Atan, bugünkü maçta birçok as oyuncusuna forma vermeyip, lig maçlarında fazla süre almayan futbolcuları sahaya sürmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takımda kaleci Cenk Gönen, Carlos Mane, Yav Ackah, Anthony Uzodimma, Mustafa Pektemek, Hayrullah Erkip gibi oyuncuların ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.