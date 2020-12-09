Kayserispor-Trabzonspor maçını Burak Şeker yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 12.hafta karşılaşmasını Antalya Bölgesinden Burak Şeker yönetecek.

Süper Ligin 12.haftasında 12 Aralık 2020 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçında Burak Şeker düdük çalacak. Şeker’in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Bilal Gönen yapacak. Maçın 4.Hakemi Kadir Sağlam. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor.