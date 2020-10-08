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Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: "Çok daha iyi konuma geleceğiz”

HES KABLO KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BAYRAM BEKTAŞ LİGDE ÇOK DAHA İYİ KONUMA GELECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

KAYSERİ 08.10.2020, 09:26
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Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: "Çok daha iyi konuma geleceğiz”

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ligde çok daha iyi konuma geleceklerini söyledi.

Süper Lig’in ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor’da Teknik Direktör Bayram Bektaş geleceğe umutla bakıyor. Takıma yeni katılan oyuncular ile daha da güçlendiklerini söyleyen Bayram Bektaş “Hatalardan ders çıkararak, maçlarımıza daha konsantre olarak önümüze bakacağız. Uzun soluklu lig maratonunda daha da başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 5.haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını tesislerde gerçekleştirdiği idmanlar ile devam ettiriyor.

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