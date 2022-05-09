Kayserispor taraftarına ’ücretsiz ulaşım’ jesti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Mayıs Salı günü Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında Yukatel Kayserispor taraftarına ‘ücretsiz ulaşım’ hizmeti verileceğini açıkladı.

Kayseri’nin markası olan Yukatel Kayserispor’a desteklerinin yanında taraftarına da sahip çıkan Başkan Büyükkılıç, ‘inanıyoruz’ yazılı pankart ve billboardları şehrin 17 noktasında paylaşarak sporun, sporcunun ve taraftarın yanında olmayı sürdürüyor.

TARAFTARA TRAMVAY ÜCRETSİZ

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Yukatel Kayserispor’a destek çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Mayıs Salı günü Kadir Has Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşma için taraftarın ulaşımının ücretsiz olması talimatını verdi. Karşılaşma günü belirlenen saatlerde tramvaylarda passolig kartı olan taraftarlar için ulaşım ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İLE KARŞILAŞMAYA DAVET

Başkan Büyükkılıç, verdiği talimatla tramvayda taraftara ücretsiz ulaşım desteği sunarken, bütün Kayserilileri karşılaşmaya davet etti. Passolig kartı olan taraftarlara saat 18.30 ile 23.59 saatleri arasında hizmet verecek olan tramvay araçları ile Yukatel Kayserispor taraftarına ücretsiz ve kolay ulaşım imkânı sağlanacak.