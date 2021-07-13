Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi transfer tahtasının açılması için çalışıldığını daha sonra da sözleşmelere imzaların atılacağını söyledi.

Kayserispor’un yeni sezondaki başarı çıtasının yükselmesi için çaba sarf ettiklerini ve güçlü bir kadro kurmak adına çabaladıklarını dile getiren Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi, "Başkanımız Berna Gözbaşı transfer tahtasının açılması için çaba sarf ediyor. Umarım kısa sürede bu sıkıntılı süreci geride bırakacağız. Anlaştığımız futbolcular ilme resmi sözleşmeler yapacağız" dedi.

Kayserispor kadrosunda bulunan bazı yabancı oyuncular ile yolların ayrılacağının altını çizen Sportif Direktör Ali Naibi, "Şu an kadromuzda bulunan yabancı futbolcularımızı mercek altında tutuyoruz. Yeni sezonda hangi futbolculardan maksimum verim alırız, bunun hesabındayız. Önümüzdeki günlerde yollarımızı ayıracağımız oyuncular olacaktır. Lig başlamaya yakın ideal bir kadroya erişmek istiyoruz" cümleleri kurdu.