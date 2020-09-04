Kayserispor Situm’u gözden çıkardı
HES KABLO KAYSERİSPOR, KANAT OYUNCUSU MARİO SİTUM'U GÖZDEN ÇIKARDI.
Hes Kablo Kayserispor, kanat oyuncusu Mario Situm’u gözden çıkardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, TFF tarafından belirlenen harcama limitini aşmamak adına elinde bulunan bazı oyuncular ile yolunu ayırmak istiyor. Forvet transferini gerçekleştirmek isteyen sarı kırmızılı kulüp yetkilileri, geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen Mario Situm’u göndermek hesabında. Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın yeni sezon planlamasında kadroda düşünmediği isimlerden olan Mario Situm’un menajerine kulüp bulması talimatı verildi.
31 Mayıs 2022 tarihine kadar Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi bulunan Mario Situm, geride kalan sezonun devre arasında Teknik Direktör Robert Prosinecki’nin ısrarı ile transfer edilmişti. Situm, 17 Süper lig maçında görev alırken 588 dakika oyunda kalmıştı.
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25