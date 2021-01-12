Hes Kablo Kayserispor bu sezon ligde elde ettiği 4 galibiyette de aynı skoru aldı.

Süper Lig’de oynadığı son 2 maçında aldığı galibiyetler ile 16 puana erişen Hes Kablo Kayserispor seriyi bozmadı. Sarı Kırmızılılar, bu sezon oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde ederken bu maçlarda sahadan 1-0’lık sonuçlarla ayrıldı. Kayserispor’un bu sezon aldığı galibiyetler şöyle:

1.Hafta: Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

4.Hafta: Ankaragücü-Kayserispor 0-1

17.Hafta: Denizlispor-Kayserispor 0-1

18.Hafta: Kayserispor-Malatyaspor 1-0

Sarı-Kırmızılılar 18.hafta sonunda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor bu hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.