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Kayserispor Selahattin’i gönderdi
HES KABLO KAYSERİSPOR, GENÇ FUTBOLCUSU SELAHATTİN SEYHUN İLE YOLUNU AYIRDI.
KAYSERİ 31.08.2020, 08:46
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Hes Kablo Kayserispor, genç futbolcusu Selahattin Seyhun ile yolunu ayırdı.
3 Aralık 2019 tarihinde profesyonel imza atan ve 31 Mayıs 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Selahattin Seyhun ile yollar ayrıldı. Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 sezonunda A takım kadrosunda bulunan ancak bir türlü forma şansı yakalayamayan, yeni sezonda oynanacak U19 Ligi için de yaşı tutmayan Selahattin Seyhun ile yolları ayırdı.
Kayserispor’dan ayrılan Selahattin Seyhun, Türkiye 3.Lig takımlarından 1928 Bucaspor ile anlaşmaya vardı.
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