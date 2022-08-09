banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Trump'ın evine FBI baskını!
Trump'ın evine FBI baskını!
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu
İslami Dayanışma Oyunları’nda zirvede Türkiye yer alıyor
İslami Dayanışma Oyunları’nda zirvede Türkiye yer alıyor

Kayserispor sahasında kazanmak istiyor

Süper Lig’in 2. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, 3 puanı almak istiyor.

KAYSERİ 09.08.2022, 08:40
Kayserispor sahasında kazanmak istiyor

Süper Lig’in 2. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, 3 puanı almak istiyor.

Süper Lig 2022-2023 sezonuna Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Yukatel Kayserispor, bu hafta sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak müsabaka için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, taraftarının önünde kazanıp ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışmalarına başlayan Yukatel Kayserispor’da sakatlığı bulunan Attamah ile kırmızı kart cezalısı Ali Karimi forma giyemeyecek.

Yorumlar (0)
27°
açık