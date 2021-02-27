Kayserispor, Rizespor maçına hazırlanıyor

Hes Kablo Kayserispor ligin 28. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 27. haftasını BAY olarak geçiyor. Sarı kırmızılılar BAY geçtiği hafta sonrası oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Uğur Kulaksız nezaretinde devam ediyor. Kulüp tesislerinde bugün yapılan antrenmanda oyuncuların neşeli olması gözlerden kaçmadı.

03 Mart 2021 Çarşamba günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaşması saat 19.00’da başlayacak.