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Kayserispor, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
HES KABLO KAYSERİSPOR, LİGİN 31.HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
KAYSERİ 08.07.2020, 13:16
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Hes Kablo Kayserispor, ligin 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 31.haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenman ile tamamlayan Sarı-Kırmızılılar saat 15.00’de özel uçak ile Trabzon’ gidecek. Sarı-Kırmızılılar daha sonra Trabzon’dan karayolu ile Rize’ye giderek kampa girecek.
Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor yarın Rize Didi Stadyumunda saat 18.30’da karşı karşıya gelecek.
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|30
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|33
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|33
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|34
|73
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|57
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|34
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|43
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