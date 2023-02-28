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Kayserispor puanını 35’e yükseltti
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki çıkışını sürdürüyor. Son 3 maçtan 9 puan çıkaran sarı kırmızılılar 7. sırayı perçinledi.
KAYSERİ 28.02.2023, 08:22
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki çıkışını sürdürüyor. Son 3 maçtan 9 puan çıkaran sarı kırmızılılar 7. sırayı perçinledi.
Süper Lig takımlarından Kayserispor ligdeki çıkışını sürdürüyor. Erteleme maçında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar, Mane ve Thiam’ın golleri ile 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Deprem felaketinden dolayı ertelenen maçı kazanan Kayserispor 35 puana erişti. Geride kalan 23 haftada 7. sıradaki yerini koruyan Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkarmayı başardı.
İstanbulspor, Başakşehir ve Giresunspor maçlarını kazanarak iyi bir ivme yakalayan ve taraftarının yüzünü güldüren Kayserispor, bu hafta sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.