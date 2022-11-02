Kayserispor PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Kulübü, Adana Demirspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor maçında yaşananlardan ötürü sarı kırmızılı kulübe ceza gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklamada, "Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Adana Demirspor Kulübü de, çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.