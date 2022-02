Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin her yönüyle Süper Lig’de olmayı hakettiğini söyledi.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynadığı Giresunspor maçını kazanarak 38 puana erişti. Maç sonrasında Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, sarı kırmızılı takımın galibiyeti ile gurur duyduklarını ifade etti. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, teknik heyet ve futbolcuları kutlayan Özhaseki, daha farklı bitebilecek maçta 2-1’lik galibiyetin de sarı kırmızılı takım için önemli olduğunun altını çizdi. Kayseri’nin her yönüyle Süper Lig’i hakettiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, "Giresunspor galibiyeti ile ligde yukarılara çıkmaya başladık. İlk dakikalarda sıkıntılar yaşanmasına rağmen bir farkla kazanıp 3 puanı aldık. İyice yüzümüz güldü. Teknik heyet ve futbolcuları tebrik ediyorum. Başkan Berna hanımın da neşesi yerinde. Allah utandırmasın. Bu şehir büyük şehir. Her şeyiyle Süper ligde olmayı hak eden bir şehir. Şehirciliği ile, ticareti ile, sanayisi ile, kültürü ile, sanatı ile, yemeğiyle, dağıyla süper ligde bir şehir burası. Burada da eğer takımımız Süper Lig’de olmazsa moralimiz bozulur. Hatta takımızın ilk 5 içerisinde olması lazım. Ben öyle inanıyorum ki, istikrar her zaman iyilik getirir. Berna hanımla birlikte iyi bir çıkış yakalandı. Bundan sonra takım aşağılara düşmez hep yukarılara çıkar. Biz de iftihar ederiz" ifadelerini kullandı.