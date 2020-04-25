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Kayserispor minikleri moral verdi

HES KABLO KAYSERİSPOR ALT YAPI SPORCULARI, KAYSERİ'DE ŞEHRİN ÖNDE GELENLERİNİ ARAYARAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜNLERİNDE SOHBET ETTİ.

Kayserispor minikleri moral verdi

HES KABLO KAYSERİSPOR ALT YAPI SPORCULARI, KAYSERİ'DE ŞEHRİN ÖNDE GELENLERİNİ ARAYARAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜNLERİNDE SOHBET ETTİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:08
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Kayserispor minikleri moral verdi

Hes Kablo Kayserispor alt yapı sporcuları, Kayseri’de şehrin önde gelenlerini arayarak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sohbet etti.

Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu Kamuran Arı, Kayserispor Alt yapı İdari Koordinatörü Abdullah Büber, Kayserispor Alt Yapı Sportif Sorumlusu Uğur Kulaksız’ın tertiplediği projede 2007, 2008, 2009 grubu sporcularından Ertuğrul Gazi, Batuhan Özhan, Erdem Arıkan, Haluk Alagöz, Efe Güçlü, Taylan Karapınar ’Büyüklerimizi Unutmadık Projesi’ gerçekleştirdi. Minik sporcular, Kayseri’de eğitim, mülki amir, medya camiasından önemli insanlar ile telefonda sohbet etti. Minik sporcular, telefonun diğer ucundaki insana önce kendisini tanıtıp sonrasında Covid19 salgınından ötürü hayatın yavaşladığı şu günlerde neler yaptığını sordu.

Kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra da sağlık, mutluluk dileyerek moral verdiler.

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