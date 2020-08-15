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Kayserispor Mensah için ’Tamam’ dedi
HES KABLO KAYSERİSPOR, MENSAH TRANSFERİ İÇİN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI.
KAYSERİ 15.08.2020, 21:26
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Hes Kablo Kayserispor, Mensah transferi için Beşiktaş ile anlaştı.
Hes Kablo Kayserispor, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah transferi için Beşiktaş kulübü ile anlaştı. Sarı Kırmızılılar, Galatasaray kulübü ile istenilen anlaşma zemininin oluşmaması üzerine Beşiktaş’ın teklifine olumlu yanıt verdi. Sarı Kırmızılılar, Mensah’ı 1 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş’a verdi.
Hes Kablo Kayserispor 1 yıllık anlaşma için 500 Bin Avro kiralama bedeli alacak. Beşiktaş, eğer Mensah’ın bonservisi almak isterse Kayserispor kulübüne 4,5 Milyon avro ödeme yapacak.
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