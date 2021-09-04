banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira

Kayserispor, laktat testinden geçti

Yukatel Kayserisporlu futbolcular bugün sabah laktat testinden geçti.

KAYSERİ 04.09.2021, 13:33
Kayserispor, laktat testinden geçti

Yukatel Kayserisporlu futbolcular bugün sabah laktat testinden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 4. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdüren Kayserispor, bugün sabah yapılan antrenman öncesi laktat testine tabi tutuldu. Yapılan laktat testinin ardından futbolcular çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yukatel Kayserispor’umuz laktat testinden geçti. Futbolcularımızın kanlarındaki laktik asit seviyeleri takip edilerek dayanıklılık seviyeleri belirlendi” denildi.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0