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Kayserispor, laktat testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserisporlu futbolcular, bugün sabah laktat testinden geçti.

KAYSERİ 01.07.2022, 12:15
Kayserispor, laktat testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserisporlu futbolcular, bugün sabah laktat testinden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde sürdüren Kayserispor, bugün sabah yapılan antrenman öncesi laktat testine tabi tutuldu. Yapılan laktat testinin ardından futbolcular, çalışmalarını akşam yapacakları antrenmanla sürdürecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yukatel Kayserisporumuz laktat testinden geçti. Futbolcularımızın kanlarındaki laktik asit seviyeleri takip edilerek dayanıklılık seviyeleri belirlendi” ifadelerine yer verildi.

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