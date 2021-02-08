Kayserispor Kulübü Erzurumspor’u mahkemeye verecek

Hes Kablo Kayserispor kulübü, Erzurumspor kulübü aleyhinde yasal haklarını kullanacak.

Hes Kablo Kayserispor kulübü, Erzurumspor’un karalamaya yönelik yaptığı açıklamalara cevap verdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağı ifade edildi.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada “Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü ile Kulübümüz arasında geçmişi uzun yıllara dayanan bir dostluk ilişkisi bulunmaktadır. Kulüplerimiz arasındaki mevcut, bu sağlam dostluk ilişkisine karşın bugün Erzurumspor Kulübünün Resmi Sitesinden yapılan açıklama bizleri ve camiamızı son derecede üzmüştür. Profesyonel futbolcumuz Yaw Ackah’ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a transferi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün arzusu üzerine gerçekleşmiştir. Kulübümüz, bu futbolcusunu kiraya verirken tamamen Erzurumspor lehine olan kira koşullarını kabul etmiş ve futbolcusunun üzerinde kiralık döneminde hiçbir tasarruf hakkı kalmamıştır. Bu futbolcunun Lig maçında Kulübümüz ile oynanan maçta oynatılmaması dahil, tüm tasarruf hakkı Erzurumspor Kulübüne aittir. Hatta bu noktada kamuoyunun bilmesini isteriz ki futbolcumuzun kulübümüze karşı oynanacak lig maçında oynatılmamasına ilişkin düşüncemiz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Yönetimi ve teknik direktörü tarafından kabul görmemiş ve bu nedenle buna ilişkin bir düzenlemeye kira kontratında yer verilmemiştir” denildi.

Açıklamanın devamında “Durum bu kadar açık iken kaybedilen puanın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün kamuoyuna yapmış olduğu açıklama adeta bir akıl tutulmasıdır. Müsabaka tüm kamuoyunun gözü önünde cereyan etmiştir. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’lu futbolcunun müsabakadan ihracının arkasında başka sebepler aramak ve bu sebepleri Kulübümüz ile ilişkilendirmek gayretleri son derece çirkin ve yakışıksızdır. Maçtan sonra rakip takım teknik direktörünün, Yaw Ackah’ı maçtan önce aşırı motivasyon konusunda uyardığı hususundaki açıklaması göz önünde bulundurulduğunda konunun futbol içinde makul bir izahının olduğu da anlaşılmaktadır. Buna karşın Kulüp Yönetimi tarafından, kaybedilen puanın ardından ortaya çıkan sportif başarısızlık tablosunu, bu şekilde akıldışı bir gerekçe ile mazeretlendirmek ve Kulübümüze asılsız ve seviyesiz bir isnatta bulunmak dost bildiğimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Yönetimine yakışmamıştır. Kulübümüz ve yönetimimiz, Anadolu’da fark oluşturacak yeni bir futbol anlayışını hakim kılmak ve bu şekilde Anadolu Kulüplerini Türk Futbolunda layık oldukları yerde tutmak gayret ve çabasındadır. Bu amaçla başta ekonomik bağımsızlık olmak üzere kurumsallaşmış bir kulüp düzeni oluşturmanın mücadelesini vermektedir. Vizyonumuz ve anlayışımız, sportif performansın, olumsuz sonuçlarına bertaraf etmek uğruna kısır, temelsiz ve futbola zarar veren tartışmalardan uzak durmayı gerektirmektedir. Bununla birlikte yönetimimiz, kişisel ikballeri için kulüp tarihimize ve sporcularımızın emeğine kara leke sürmek isteyenlerle anladıkları dilden mücadele etmeyi de bilmektedir. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Yönetimini yetkili ve görevli merciler önünde iddialarını ispata davet ediyoruz. Ayrıca bilinmesini isteriz ki Kulübümüz de iftira mahiyetindeki bu eylem ve söylemlere karşı doğmuş ve doğacak her türlü talep ve başvuru hakkını son dereceye kadar kullanacak, sportif başarısızlıklarını rakiplerine karşı iftirada bulunarak örtmek isteyen sorumsuz kulüp yöneticilerine karşı layık oldukları şekilde hukuki süreçleri işletecektir” cümlelerine yer verildi.