Kayserispor Koronavirüs testi negatif çıktı

Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs testleri negatif çıktı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor’da 3 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen koronavirüs test sonuçları belli oldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “3 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.