Kayserispor - Konyaspor maçının VAR’ı Serkan Tokat

Yukatel Kayserispor’un bugün Konyaspor konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Konyaspor’u konuk edecek. Bugün 17.00’de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat’a AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu eşlik edecek.