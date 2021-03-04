Kayserispor kazandı Berna Başkan coştu

Hes Kablo Kayserispor sahasında Rizespor’u mağlup ettikten sonra hem statda hem tesislerde galibiyeti kutladı.

Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor’da haftalar sonra gelen galibiyet büyük moral oldu. Çaykur Rizespor’u Kadir Has Stadı’nda 2-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor’da galibiyetin sevinci görülmeye değerdi. Müsabakanın bitiş düdüğü sonrasında teknik heyet ve futbolcular statda büyük mutluluk yaşadı.

Galibiyet sevincinin ikinci bölümü ise Kayserispor tesislerinde sahnelendi. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve yöneticiler, teknik direktör Uğur Kulaksız ve yardımcıları, sarı kırmızılı takım futbolcuları ünlü oyun havası Erik Dalı ile adeta coştu. Başkan Berna Gözbaşı ve yöneticiler, futbolcularla bütünleşerek galibiyetin keyfini yaşadı.

Berna Gözbaşı, kritik maçta 3 puan alan takım için, "Dönüm maçımızda altın değerinde 3 puan alan tüm futbolcularımızı, teknik yönetimi kutluyorum" mesajı paylaştı.