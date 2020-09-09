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Kayserispor - Kasımpaşa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

HES KABLO KAYSERİSPOR İLE KASIMPAŞA A.Ş ARASINDA PAZAR GÜNÜ OYNANACAK OLAN LİGİN 1.HAFTA KARŞILAŞMASINI ANKARA BÖLGESİNDEN YAŞAR KEMAL UĞURLU YÖNETECEK.

KAYSERİ 09.09.2020, 12:17
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Kayserispor - Kasımpaşa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile Kasımpaşa A.Ş arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 1.hafta karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

2020-2021 Süper Lig sezonunu 1.haftasında 13 Eylül 2020 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 17.00’de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor -Kasımpaşa A.Ş maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.Uğurlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan.

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