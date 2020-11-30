banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları serbest düşüşte
Altın fiyatları serbest düşüşte
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti

Kayserispor-Karagümrük mücadelesinin VAR hakemi Halis Özkahya oldu

Hes Kablo Kayserispor’un, bu akşam evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Halis Özkahya görev yapacak.

KAYSERİ 30.11.2020, 17:17
4
Kayserispor-Karagümrük mücadelesinin VAR hakemi Halis Özkahya oldu
banner422

Hes Kablo Kayserispor’un, bu akşam evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Halis Özkahya görev yapacak.

Süper Lig’in 10. haftasında Hes Kablo Kayserispor bu akşam Kadir Has Stadyumunda Fatih Karagümrük’ü konuk olacak. Bu zorlu mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy’ un yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam. Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçında VAR koltuğunda ise Halis Özkahya oturacak.

Müsabakanın Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) da Mustafa Kürşad Filiz olacak.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu