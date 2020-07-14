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Kayserispor Kaptanı Lung: “Sonuna kadar devam”
HES KABLO KAYSERİSPOR KAPTANI SİLVİU LUNG MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAKLARINI SÖYLEDİ.
KAYSERİ 14.07.2020, 09:32
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Hes Kablo Kayserispor kaptanı Silviu Lung mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.
Süperligin 32.haftasında Kayseri’de oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında yine kritik kurtarışlar yapan ve takımının puan almasında önemli rol oynayan kaleci Lung mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.
Takım kaptanı Silviu Lung, mutlak kazanmak için çıktıkları Gaziantep maçında istemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek “Kazanmalıydık. 3 puan almamız gerekiyordu. Üzgünüm. Ama lig bitmedi. Sonuna kadar mücadeleye devam” dedi.
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