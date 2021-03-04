Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar: "Ligde kalmayı hedefliyoruz"

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını ve ligde kalmayı hedeflerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor’da 3 puanın sevinci hakim. Rizespor’u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Hes Kablo Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar, Rizespor maçında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Doğan Alemdar, Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamasında "Rizespor maçına iyi hazırlandık. Maçın önemini biliyorduk. 3 puan almamız gerektiğini de biliyorduk. İyi hazırlandık. İyi oynadık ve iki golle kazandık. Bu 3 puanı hakettiğimizi düşünüyorum. Takımızı ve Uğur Kulaksız hocamı ve Alper Kelkitli hocamı ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelir. Ligde kalmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi.