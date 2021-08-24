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Kayserispor, kaleci Cenk Gönen ile anlaştı

Yukatel Kayserispor, kaleci Cenk Gönen ile anlaşmaya vardı.

KAYSERİ 24.08.2021, 14:52
Kayserispor, kaleci Cenk Gönen ile anlaştı

Yukatel Kayserispor, kaleci Cenk Gönen ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı kırmızılılar, kaleci Doğan Alemdar’ın Fransa’nın Rennes takımına transferinden sonra Cenk Gönen ile anlaştı. Son olarak Denizlispor forması giyen tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kariyerinde Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş, Galatasaray, Malaga ve Alanyaspor formaları giyen Cenk Gönen’in yeni durağı Yukatel Kayserispor oldu. 33 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig’de geride kalan 113 maçta 27 kez kalesini gole kapattı.

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