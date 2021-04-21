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Kayserispor kalan maçları

Hes Kablo Kayserispor’un 2020-2021 sezonunda 6 maçı kaldı.

KAYSERİ 21.04.2021, 14:42
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Kayserispor kalan maçları

Hes Kablo Kayserispor’un 2020-2021 sezonunda 6 maçı kaldı.

Süper Ligde kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’un sezonu tamamlamasına 6 hafta kaldı. Sarı Kırmızılılar, 3 maçını deplasmanda 3 maçını sahasında oynayacak. Kayserispor kalan son 6 maçında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor ve Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, ligi iç sahada oynayacağı Fenerbahçe maçı ile noktalayacak. 36 haftada 34 maça çıkıp 35 puan toplayan Kayserispor’un ligde kalan son 6 maçı şu şekilde;

37.Hafta Beşiktaş-Kayserispor

38.Hafta Kayserispor-Denizlispor

39.Hafta Yeni Malatyaspor-Kayserispor

40.Hafta Kayserispor-Gaziantep FK

41.Hafta Başakşehir-Kayserispor

42.Hafta Kayserispor-Fenerbahçe
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