banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
YouTube'tan para kazananlara vergi uyarısı
YouTube'tan para kazananlara vergi uyarısı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak
282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak

Kayserispor İzmir’de yine kazanamadı

Hes kablo Kayserispor, Göztepe’yi İzmir’de yine yenemedi.

KAYSERİ 07.12.2020, 10:15
Kayserispor İzmir’de yine kazanamadı
banner422

Hes kablo Kayserispor, Göztepe’yi İzmir’de yine yenemedi.

Hes Kablo Kayserispor, tarihinde İzmir’de oynadığı maçlarda Göztepe’yi mağlup etme başarısı gösteremedi. Rakibi ile 13 kez Süper Lig’de 4 kez de alt liglerde karşılaşan sarı kırmızılılar, İzmir’de oynadığı 9 maçta hiç kazanamadı.

Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile ilk kez 1973-1974 sezonunda karşılaştı. Süper Lig maçlarında 7 kez, alt liglerde de 2 kez Göztepe ile İzmir’de karşılaşan ile sarı kırmızılı ekip, 4 kez yenilirken 3 kez de beraberlik aldı. Kayserispor bu maçlarda 5 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Süper Lig

1973/1974 Göztepe-Kayserispor 1-0

1974/1975 Göztepe-Kayserispor 1-0

1979/1980 Göztepe-Kayserispor 1-1

2017/2018 Göztepe-Kayserispor 1-1

2018/2019 Göztepe-Kayserispor 2-0

2019/2020 Göztepe-Kayserispor 4-0

2019/2020 Göztepe-Kayserispor 1-1

TFF 1.Lig

2003/2004 Göztepe-Kayserispor 2-2

TFF 2.Lig

1984/1985 Göztepe-Kayserispor 1-0
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu