Kayserispor ilk yarıda 24 puan topladı

Yukatel Kayserispor ligin ilk yarısını 24 puanla 13.sırada tamamladı.

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 24 puan toplayarak 13.sırada Yukatel Kayserispor, ilk yarıyı küme düşme hattının üzerinde tamamladı. İlk devrede oynadığı 19 maçta rakip filelere 27 gol gönderen Kayseri ekibi, ağlarında ise 28 gol görerek eksi 1 gol averajı da yakaladı.

Topladığı 24 puanla küme düşme hattının üzerine yer alan sarı kırmızılılar ikinci yarıda da işi sıkı tutacak.