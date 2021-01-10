Son Dakika
Kayserispor ilk kez üst üste kazandı
Süper Lig’in 18. haftasını 3 puanla tamamlayan Hes Kablo Kayserispor bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandı.
KAYSERİ 10.01.2021, 14:51
4
Süper Lig’in 18. haftasını 3 puanla tamamlayan Hes Kablo Kayserispor bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandı.
Ligde 16.haftayı 10 puanla geçiren sonrasında oynadığı Denizlispor ve yeni Malatyaspor maçlarını galibiyetlerle noktalayan Hes Kablo Kayserispor, 16 puana erişirken ilk kez üst üste iki maç kazandı.Bu sezon 4.galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar, geride kalan 18 hafta sonrasında 16 puana erişip ligin en altından da çıkmış oldu.
9°
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Malatyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|17
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|16
|15
|20. Denizlispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü