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Kayserispor ilk galibiyetini aldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’deki ilk galibiyetini elde etti.

KAYSERİ 15.08.2022, 08:36
Kayserispor ilk galibiyetini aldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’deki ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, 2022-2023 futbol sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Lige Beşiktaş yenilgisi ile başlayan ve ikinci haftada sahasında İstanbulspor karşılaşan sarı kırmızılılar, maçı tek golle kazandı. Müsabakanın 3. dakikasında Miguel Cardoso’nun attığı golle 3 puanı hanesine yazdıran Yukatel Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetine imza attı.

İlk iç saha maçında rakibini mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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