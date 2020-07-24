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Kayserispor ile Trabzonspor 46.randevuda
HES KABLO KAYSERİSPOR İLE TRABZONSPOR SÜPER LİG'DE 46.KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK.
KAYSERİ 24.07.2020, 17:48
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Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor Süper Lig’de 46.kez karşı karşıya gelecek.
Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 45 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor 28 kez kazandı. Kayserispor ise 7 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. İki takım arasında oynanan 45 maçta 132 gol atıldı. Hes Kablo Kayserispor 46 gol attı. Trabzonspor ise 86 gol attı.
Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor, Kayseri’de 22 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 6 kez kazanırken Trabzonspor ise 10 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Kayseri’deki 22 maçta 48 gol atıldı. Hes Kablo Kayserispor 21 kez, Trabzonspor ise 27 kez gol sevinci yaşadı.
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