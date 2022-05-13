Kayserispor ile Malatyaspor 10. randevuda
Yukatel Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 10. kez karşılaşacak.
Yukatel Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 10. kez karşılaşacak.
Yukatel Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 10. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 kez Kayserispor 3 kez Yeni Malatyaspor kazandı. 4 maç da berabere bitti. Bu maçlarda 22 gol atıldı. Kayserispor 9 gol atarken Malatya ekibi ise 13 gol attı. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan maç berabere bitmişti. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan 9 maç ve neticeleri ise şu şekilde:
2021/2022 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 2-2
2020/2021 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1
2020/2021 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 1-0
2019/2020 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 2-1
2019/2020 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 4-0
2018/2019 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1
2018/2019 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-0
2017/2018 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 3-2
2017/2018 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-1