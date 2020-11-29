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Kayserispor ile Karagümrük ilk kez karşılaşacak

Hes Kablo Kayserispor ile Karagümrük , Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecekler.

KAYSERİ 29.11.2020, 16:41
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Kayserispor ile Karagümrük ilk kez karşılaşacak
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Hes Kablo Kayserispor ile Karagümrük , Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecekler.

Süper Ligin 10.haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Her iki takımda Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacaklar. 30 Kasım 2020 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak mücadele 19:30’da başlayacak.

İki takımda daha önce Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 kez karşılaşırken 2.Lig’de ise 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor 4 galibiyet alırken, 1 beraberlik aldı. Karagümrük ise Kayserispor’a karşı hiç galibiyet alamadı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlar şu şekilde:

1968-69 Sezonu 2.Lig - Kayserispor-Karagümrük 2-0

1968-69 Sezonu 2.Lig - Karagümrük-Kayserispor 0-1

1980-81 Sezonu 2.Lig - Kayserispor-Karagümrük 1-0

1980-81 Sezonu 2.Lig - Karagümrük-Kayserispor 0-0

2005-06 Sezonu Kupa - Kayserispor-Karagümrük 2-0
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