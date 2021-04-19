Kayserispor ile Gençlerbirliği 42. Randevuda

Kayserispor ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 42. kez karşılaşacak.

Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği, Kadir Has Stadyumunda 3 puan mücadelesi verecek. İki ekip, bugüne kadar Süper Lig’de 41 kez karşılaştı. Bu maçlarda Gençlerbirliği 19 kez, Kayserispor 11 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Başkent ekibi 44 gol atarken Kayserispor ise 53 gol attı. Ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-2’lık sonuçla kazanmıştı.

İki takım arasında Süper Lig’de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2020/2021 Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

2019/2020 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

2019/2020 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

2017/2018 Kayserispor-Gençlerbirliği 3-2

2017/2018 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-2

2016/2017 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

2016/2017 Kayserispor-Gençlerbirliği 0-2

2015/2016 Kayserispor-Gençlerbirliği 0-2

2015/2016 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-0

2013/2014 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

2013/2014 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1

2012/2013 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

2012/2013 Gençlerbirliği-Kayserispor 4-0

2011/2012 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-3

2011/2012 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-0

2010/2011 Gençlerbirliği-Kayserispor 4-1

2010/2011 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-1

2009/2010 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-1

2009/2010 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

2008/2009 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-4

2008/2009 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-3

2007/2008 Kayserispor-Gençlerbirliği 3-0

2007/2008 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1

2006/2007 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-2

2006/2007 Kayserispor-Gençlerbirliği 0-0

2005/2006 Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

2005/2006 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

2004/2005 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

2004/2005 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-2

1997/1998 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

1997/1998 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

1995/1996 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1

1995/1996 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-2

1994/1995 Gençlerbirliği-Kayserispor 3-1

1994/1995 Kayserispor-Gençlerbirliği 3-4

1993/1994 Gençlerbirliği-Kayserispor 4-0

1993/1994 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-3

1992/1993 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

1992/1993 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-4

1985/1986 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

1985/1986 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-1