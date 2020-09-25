Kayserispor ile Erzurumspor 3. kez karşılaşacak

Hes kablo Kayserispor ile B.B.Erzurumspor tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunda 3.hafta maçları oynanacak. Kayseri Kadir Has Stadı’nda da Hes Kablo Kayserispor ile B.B.Erzurumspor karşılaşacak. İki takım tarihinde 3.kez karşı karşıya gelecek. İlk kez 2 sezon önce karşılaşan iki ekip arasında oynanan 2 lig maçında Hes Kablo Kayserispor hiç kazanamadı. 2 sezon önce Kayseri’de oynanan müsabakayı B.B.Erzurumspor 2-0 ile kazanırken, Erzurum’daki müsabaka da karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona ermişti.

Hes Kablo Kayserispor ile B.B.Erzurumspor bu sezona galibiyet ile başlamış ancak ikinci hafta maçlarını kaybetmişti.