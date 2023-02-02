Kayserispor ile Başakşehir 28. kez karşılaşacak

Kayserispor ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 28. kez karşılaşacak. Kayserispor ligin ilk yarısında mağlup olduğu maçın rövanşını almak istiyor.

Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 27 müsabakada Kayserispor 8 kez kazanırken Başakşehir 13 kez kazandı. İki takım arasındaki 6 maç da berabere bitti. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 2-0 yenilen Kayserispor, geçen sezon sahasındaki maçı 1-0 kazanmıştı.

İki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1

2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4

2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2020/2021 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2021/2022 Başakşehir-Kayserispor 0-1

2021/2022 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2022/2023 Başakşehir-Kayserispor 2-0