Kayserispor ile Antalyaspor 32. randevuda

Kayserispor ile Antalyaspor Süper Lig tarihinde 32.kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 34.haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşacak. Kayseri Kadir Has Stadı’ndaki maçta iki ekip, Süper Lig tarihinde 32.kez birbirine üstünlük kurmak için çabalayacak.

Kayserispor ile Antalyaspor, bugüne kadar Süper Lig’de 31 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 8 kez kazanırken Antalyaspor 14 kez kazandı. 9 maç da berabere bitti. 31 maçta toplam 87 kez fileler havalandırıldı. Bu 31 maçta Kayserispor 42 gol atarken Antalyaspor ise 45 gol attı.

Sahasında oynadığı son 3 maçta Antalyaspor’a mağlup olmayan Kayserispor, 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 2-0 kazanmıştı. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2020/2021 Antalyaspor-Kayserispor 2-0

2019/2020 Kayserispor-Antalyaspor 2-2

2019/2020 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2018/2019 Antalyaspor-Kayserispor 0-0

2018/2019 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2017/2018 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2017/2018 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2016/2017 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2016/2017 Kayserispor-Antalyaspor 0-1

2015/2016 Kayserispor-Antalyaspor 0-0

2015/2016 Antalyaspor-Kayserispor 1-1

2013/2014 Kayserispor-Antalyaspor 3-1

2013/2014 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2012/2013 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2012/2013 Antalyaspor-Kayserispor 3-0

2011/2012 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Antalyaspor 0-1

2010/2011 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2010/2011 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2009/2010 Antalyaspor-Kayserispor 4-0

2009/2010 Kayserispor-Antalyaspor 1-2

2008/2009 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2008/2009 Kayserispor-Antalyaspor 0-0

2006/2007 Kayserispor-Antalyaspor 4-4

2006/2007 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

1997/1998 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

1997/1998 Kayserispor-Antalyaspor 3-1

1995/1996 Kayserispor-Antalyaspor 4-0

1995/1996 Antalyaspor-Kayserispor 3-3

1994/1995 Kayserispor-Antalyaspor 4-2

1994/1995 Antalyaspor-Kayserispor 2-0