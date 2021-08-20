Kayserispor ile Adana Demirspor 42 sezon sonra karşılaşıyor

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor, tarihlerinde 42 sezon sonra Süper Lig’de karşılaşacak.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor, ikinci hafta maçında 3 puan mücadelesi verecek. Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak maçta ekipler, birbirine üstünlük kurmak için çabalayacak. Adana Demirspor ile Kayserispor, ilk olarak 30 Aralık 1973 tarihinde Adana’da karşılaştı. Bu maçı ev sahibi ekip kazanmıştı. İki takım, son olarak 1979-1980 sezonunda Süper Lig’de karşılaştı. Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor, tam 42 sezon sonra Süper Lig’de karşı karşıya gelecek. Her iki ekip bugüne kadar Süper Lig’de 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki takım 2’şer kez kazanırken 2 maç da berabere bitti. Rakipler birbirine 3’er gol attı. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

1979/1980 Kayserispor-Adana DS 0-0

1979/1980 Adana DS-Kayserispor 2-0

1974/1975 Adana DS-Kayserispor 0-0

1974/1975 Kayserispor-Adana DS 1-0

1973/1974 Kayserispor-Adana DS 2-0

1973/1974 Adana DS-Kayserispor 1-0

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor, 4 kez Türkiye 1. Ligi’nde, 7 kez Türkiye 2. Ligi’nde, 2 kez Türkiye 3. Ligi’nde birbirine üstünlük kurmaya çalışırken 6 kez de Türkiye Kupası maçında karşılaştı.