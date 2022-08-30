Kayserispor ikinci galibiyetini aldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’deki ikinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 4. haftasında evinde konuk ettiği Giresunspor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı ikinci maçını da kazanmasını bildi.

Taraftarı önünde Giresunspor’u Onur Bulut, Mario Gavranovic ve Ramazan Civelek’in golleri ile yenen Yukatel Kayserispor haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 4. hafta sonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Yukatel Kayserispor 6 puan topladı.

İkinci iç saha maçında rakibini mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.