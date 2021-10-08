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Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

Yukatel Kayserispor, ligin 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

KAYSERİ 08.10.2021, 12:28
Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

Yukatel Kayserispor, ligin 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için topbaşı yaptı. Milli maç arasında verilen tatilden sonra Kadir Has tesislerinde ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Bernard Mensah ile milli takım kamplarına giden Mario Gavranovic ile Majid Hosseini antrenmana katılmadı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışmalarını gerçekleştiren sarı kırmızılı futbolcular, önümüzdeki hafta içerisinde Gençlerbirliği takımı ile bir hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

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