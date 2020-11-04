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Kayserispor-Hatayspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek

HES KABLO KAYSERİSPOR İLE ATAKAŞ HATAYSPOR ARASINDA PAZAR GÜNÜ OYNANACAK OLAN LİGİN 8.HAFTA KARŞILAŞMASINI İSTANBUL BÖLGESİNDEN VOLKAN BAYARSLAN YÖNETECEK.

KAYSERİ 04.11.2020, 12:25
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Kayserispor-Hatayspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek

Hes Kablo Kayserispor İle Atakaş Hatayspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 8.hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Ligin 8.haftasında 08 Kasım 2020 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Atakaş Hatayspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın 4.Hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor.

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