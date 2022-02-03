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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Krizin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine inanıyoruz” dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime tarihi bir boyut kazandırmıştır.”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Bu ziyaret Ukrayna’nın dostunun kim olduğunu, bizim yanımızda kimin durduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacaktır” dedi.
Kayserispor, Hatayspor maçına hazır
Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
KAYSERİ 03.02.2022, 17:53
Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün akşam yaptığı son antrenman ile tamamlayarak tesislerde maç saatini beklemeye başladı.
Geride kalan 23. hafta sonunda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Kayserispor, toplam 31 puan topladı. Yarın Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor maçı saat 20.00’da başlayacak ve karşılaşma da Kadir Sağlam düdük çalacak.