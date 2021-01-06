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Kayserispor haftalar sonra kazandı
Hes Kablo Kayserispor haftalar sonra galibiyet aldı.
KAYSERİ 06.01.2021, 17:51
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Hes Kablo Kayserispor haftalar sonra galibiyet aldı.
Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Denizlispor’u mağlup ederek galibiyet özlemine son verdi. Ligin 1.haftasında Kasımpaşa maçını, ligin 4.haftasında Ankaragücü maçını kazanan sarı kırmızılı ekip sonrasında hiç kazanamamıştı. Tam 11 maçta 3 puan alamayan Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Denizlispor’u tek golle geçerek galibiyet hasretini dindirdi.Hes Kablo Kayserispor bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik alırken 9 kez de yenildi. Sarı Kırmızılılar, galip geldiği 3 maçı da 1-0’lık sonuçlarla kapattı.
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|31
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|30
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|17
|28
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|28
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|27
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|17
|20
|12. Boluspor
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|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
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|4. Tottenham
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|29
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|29
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|29
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|26
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|23
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|17
|22
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|17
|22
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|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
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|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
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|2
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|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
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|15
|27
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